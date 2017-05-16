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Антонио Конте: Все мы хотим увидеть, как Терри поднимет над головой чемпионский кубок

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте» после победы над «Уотфордом» в 37-м туре чемпионата Англии (4:3) высоко оценил капитана команды Джона Терри.

«В первую очередь, все мы хотим увидеть, как он поднимет над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой. Джон принял решение покинуть «Челси», чтобы иметь возможность играть в каждом матче. Это огромная потеря для нас.

Джон во многом помогал мне как на поле, так и вне его. Он выступал в качестве проводника между тренерским штабом игроками. Мне жаль, но я должен уважать его решение. Если ты чувствуешь стремление и возможности продолжать играть на данном этапе, это правильный выбор.

Джон хочет продолжить играть, и я желаю ему и его близким успехов. «Челси» всегда будет для него домом. Джон великий человек и настоящая легенда клуба», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

У победителей отличились Джон Терри (22-я минута), Сесар Аспиликуэта (36-я), Миши Батшуайи (49-я) и Сеск Фабрегас (88-я), у проигравших - Этьен Капу (24-я), Дарил Янмат (51-я) и Стефано Окака Чука (74-я).

Лондонский клуб, в прошлую пятницу досрочно ставший чемпионом Англии, набрал 90 очков. Его сегодняшний соперник с 40 баллами - на 16-й строчке.

В заключительном, 38-м туре АПЛ «Челси» 21 мая примет «Сандерленд», а «Уотфорд» в тот же день сыграет дома с «Манчестер Сити».

Матч

Челси - Уотфорд - 4:3 (2:1)

Голы

Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3).

Состав

Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84)

Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71)

Предупреждения:

Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90

Удаления:

нет - Прёдль, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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