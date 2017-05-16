Хосеп Гвардиола: Матч с «Вест Бромвичем» нужно рассматривать как финал
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился
ожиданиями от матча с «Вест Бромвичем». Напомним, что командам предстоит
сыграть в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии
Гвардиола призвал болельщиков
помочь «горожанам» занять место в Лиге чемпионов следующего сезона и проводить
защитника Пабло Сабалету, который 16-го мая выступит на «Этихаде» в последний
раз.
«Я с большим уважением отношусь к
игрокам, тренерам и сотрудникам клуба, которые на протяжении многих лет
выполняют свою работу. Пабло много сделал для «Манчестер Сити» и помог клубу
добиться успеха.
Надеюсь, что все болельщики
поддержат нас в последних матчах сезона: мы продолжаем бороться за важные результаты,
и терять бдительность нельзя. Сабалета – один из важнейших игроков «Манчестер
Сити».
Важно
преследовать ближайшие цели и хорошо выступить во вторник и воскресенье, а о
трансферах будем говорить, когда сезон завершится.
«Вест
Бром» - профессиональная команда, которая приедет на «Этихад» за победой.
Команды Тони Пьюлиса играют за результат. Этот матч следует рассматривать как
финал, и за победу придётся бороться. Мы будем готовы», - цитирует Гвардиолу официальный
сайт «Манчестер Сити».
Матч начнется в 22:00 по Москве.
Матч
Место и дата
16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция