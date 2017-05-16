Хосеп Гвардиола: Матч с «Вест Бромвичем» нужно рассматривать как финал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Вест Бромвичем». Напомним, что командам предстоит сыграть в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии

Гвардиола призвал болельщиков помочь «горожанам» занять место в Лиге чемпионов следующего сезона и проводить защитника Пабло Сабалету, который 16-го мая выступит на «Этихаде» в последний раз.

«Я с большим уважением отношусь к игрокам, тренерам и сотрудникам клуба, которые на протяжении многих лет выполняют свою работу. Пабло много сделал для «Манчестер Сити» и помог клубу добиться успеха.

Надеюсь, что все болельщики поддержат нас в последних матчах сезона: мы продолжаем бороться за важные результаты, и терять бдительность нельзя. Сабалета – один из важнейших игроков «Манчестер Сити».

Важно преследовать ближайшие цели и хорошо выступить во вторник и воскресенье, а о трансферах будем говорить, когда сезон завершится.

«Вест Бром» - профессиональная команда, которая приедет на «Этихад» за победой. Команды Тони Пьюлиса играют за результат. Этот матч следует рассматривать как финал, и за победу придётся бороться. Мы будем готовы», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч начнется в 22:00 по Москве.