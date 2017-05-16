День в истории. Ольге Корбут исполнилось 62 года
Сегодня отмечает день рождения знаменитая советская гимнастка,
олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Ей исполнилось 62 года.
Ольга Корбут – четырехкратная олимпийская чемпионка,
обладательница двух серебряных медалей на ОИ. Все награды она завоевала на
Играх 1972 и 1976 годов. Двукратная чемпионка мира, четырехкратный обладатель
серебряных медалей мирового первенства.
Ольга Корбут первой исполнила уникальный элемент (Петлю Корбунт) Гимнастка встаёт на высокую
часть разновысоких брусьев и делает фляк, цепляясь руками за
верхнюю перекладину брусьев. Элемент был исполнен во время её упражнений на
брусьях на Олимпиаде в Мюнхене.
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