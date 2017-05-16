День в истории. Ольге Корбут исполнилось 62 года

Сегодня отмечает день рождения знаменитая советская гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Ей исполнилось 62 года.

Ольга Корбут – четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница двух серебряных медалей на ОИ. Все награды она завоевала на Играх 1972 и 1976 годов. Двукратная чемпионка мира, четырехкратный обладатель серебряных медалей мирового первенства.

Ольга Корбут первой исполнила уникальный элемент (Петлю Корбунт) Гимнастка встаёт на высокую часть разновысоких брусьев и делает фляк, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. Элемент был исполнен во время её упражнений на брусьях на Олимпиаде в Мюнхене.