«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед в сезоне
«Челси» обыграл «Уотфорд» в перенесенном
матче 34-го тура чемпионата Англии (4:3). Эта победа принесла лондонскому клубу
новый рекорд.
Как сообщает Opta, «Челси» одержал 29-ю победу в чемпионате Англии и в текущем сезоне. Это повторение рекорда чемпионатов Англии. «Челси» повторил собственный рекорд. Столько же побед команда одержала в сезонах 2004/2005 и 2006/2007.
У
победителей отличились Джон Терри (22-я минута), Сесар Аспиликуэта (36-я), Миши
Батшуайи (49-я) и Сеск Фабрегас (88-я), у проигравших - Этьен Капу (24-я),
Дарил Янмат (51-я) и Стефано Окака Чука (74-я).
Лондонский клуб, в прошлую пятницу досрочно ставший чемпионом Англии, набрал 90 очков. Его сегодняшний соперник с 40 баллами - на 16-й строчке. В заключительном, 38-м туре АПЛ «Челси» 21 мая примет «Сандерленд», а «Уотфорд» в тот же день сыграет дома с «Манчестер Сити».
Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3). Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84) Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71) Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90 нет - Прёдль, 90 Ли Мэйсон (Англия) 15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3).
Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84)
Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71)
Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90
нет - Прёдль, 90
Ли Мэйсон (Англия)
15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция