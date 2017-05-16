Боб Хартли: Сборная Латвии не собирает чемоданы

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после поражения от России на чемпионате мира поделился впечатлениями. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:5.

«С начала марта мы работали, чтобы выйти в плей-офф. Да, кто-то уже впечатлен нашей игрой, кто-то даже счастлив, но мы хотим дать фанатам в Латвии возможность увидеть свою команду в четвертьфинале. Мы проявим характер, найдем энергию.



Пусть у немцев приехали Филипп Грубауэр и Леон Драйзайтль, но я уверен в наших игроках, они будут готовы. Наши чемоданы еще не собраны, мы твердо настроены поехать в Париж на четвертьфинал», - цитирует Хартли «Р-Спорт».

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.