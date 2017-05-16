Боб Хартли: Сборная Латвии не собирает чемоданы
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после поражения от России на чемпионате мира поделился впечатлениями. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:5.
«С начала марта мы
работали, чтобы выйти в плей-офф. Да, кто-то уже впечатлен нашей игрой, кто-то
даже счастлив, но мы хотим дать фанатам в Латвии возможность увидеть свою
команду в четвертьфинале. Мы проявим характер, найдем энергию.
Пусть у немцев приехали Филипп Грубауэр и Леон Драйзайтль, но я уверен в наших игроках, они будут готовы. Наши чемоданы еще не собраны, мы твердо настроены поехать в Париж на четвертьфинал», - цитирует Хартли «Р-Спорт».
Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция