Никита Кучеров: Постараемся победить американцев
Форвард
сборной России Никита Кучеров поделился ожиданиями от матча со сборной США на
чемпионате мира.
«Американцы в интересный
хоккей играют, приятно и болельщикам посмотреть, и нам сыграть с ними. Конечно,
никому не хочется вторыми быть, хочется каждый матч выигрывать. Так что, если
выиграем - хорошо, если нет, ничего страшного, будем дальше двигаться, играть в
плей-офф. Но, конечно, постараемся победить американцев», - цитирует
Кучерова «Р-Спорт».
Матч Россия –
США начнется в 17:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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