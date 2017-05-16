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Никита Кучеров: Постараемся победить американцев

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной России Никита Кучеров поделился ожиданиями от матча со сборной США на чемпионате мира.

«Американцы в интересный хоккей играют, приятно и болельщикам посмотреть, и нам сыграть с ними. Конечно, никому не хочется вторыми быть, хочется каждый матч выигрывать. Так что, если выиграем - хорошо, если нет, ничего страшного, будем дальше двигаться, играть в плей-офф. Но, конечно, постараемся победить американцев», - цитирует Кучерова «Р-Спорт».

Матч Россия – США начнется в 17:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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