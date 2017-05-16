Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом в матче с «Вест Бромвичем»
Сегодня «Манчестер Сити» примет «Вест
Бромвич» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии. Букмекеры считают,
что явным фаворитом в матче являются хозяева.
Победа хозяева оценена коэффициентом 1.14,
ничья – 8,50. Коэффициент на победу «Вест Бромвича» - 17,00.
Напомним, матч начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция
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