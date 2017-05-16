«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии
Матч финала Восточной конференции в плей-офф
НХЛ между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Питтсбурга».
В составе победителей отличился Фил Кессел. «Питтсбург»
сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция. Финал
Счет в серии – 1-1
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).
Место и дата
16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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