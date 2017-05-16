«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии

Рэнди Карлайл: Гецлаф - наш капитан и человек, на которого можно положиться

Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл прокомментировал вклад капитана команды Райана Гецлафа в победу над «Нэшвиллом» (5:3) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.