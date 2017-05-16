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«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч финала Восточной конференции в плей-офф НХЛ между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей отличился Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция. Финал

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).

Место и дата

16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1-1

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