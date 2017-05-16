«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции
Матч 1/2 финала Восточной конференции НБА
между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
- 115:105 в пользу «Бостона».
В составе победителей самым результативным
стал Айзейя Томас, который набрал 29 очков. У «Вашингтона» 38 очков в активе
Брэдли Била. «Бостон» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал Восточной
конференции, где сыграет с «Кливлендом».
НБА. Плей-офф
Восточная конференция. 1/2 финала
Счет в серии – 4-3.
Матч
Место и дата
16 мая 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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