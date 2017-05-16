Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом в матче с «Сандерлендом»
Сегодня «Арсенал» принимает «Сандерленд» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии. Букмекеры считают канониров явными фаворитом.
Победа лондонского клуба оценивается коэффициентом 1.10, ничья – 10.10. На победу «Сандерленда» можно поставить с коэффициентом 23.00. Напомним, что матч начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
16 мая 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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