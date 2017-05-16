Россия разгромила Латвию, веселая победа «Челси», «Питтсбург» обыграл «Оттаву». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.
1. Начнем с грустного. Роджер Фередер не сыграет на Ролан Гаррос.
2. Во Франции награды нашли своих героев.
Леонарду Жардим стал лучшим тренером года, Эдинсон Кавани – лучшим футболистом.
3. Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в
Риме
4. На чемпионате мира по хоккею сборная России разгромила
Латвию.
5. В параллельном матче Франция обыграла Словению.
6. «Челси», уже завоевав чемпионский титул, в веселом
матче обыграл «Уотфорд» - 4:3.
7.Александер Нури продолжит тренировать «Вердер».
8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии
9. НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции
10. «Челси» с очередной победой повторил собственный рекорд. У них остается еще один тур, чтобы превзойти достижение.
Видео дня: «Америка может отправить Россию в Париж». Лысенков и Пономаренко - о сборной
Цитата дня: Валерий Карпин: Считаю, что Лоськова нужно было проводить достойно во время матча ветеранов
Блог
дня: 1966. Как Киев бакинскому «Нефтянику» Москву
с Ростовом продавал
Именинница дня: Ольга Корбут
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