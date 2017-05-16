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Россия разгромила Латвию, веселая победа «Челси», «Питтсбург» обыграл «Оттаву». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

1. Начнем с грустного.  Роджер Фередер не сыграет на Ролан Гаррос.

2. Во Франции награды нашли своих героев. Леонарду Жардим стал лучшим тренером года, Эдинсон Кавани – лучшим футболистом.

3. Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в Риме

4. На чемпионате мира по хоккею сборная России разгромила Латвию.

5. В параллельном матче Франция обыграла Словению.

6. «Челси», уже завоевав чемпионский титул, в веселом матче обыграл «Уотфорд» - 4:3.

7.Александер Нури продолжит тренировать «Вердер».

8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии

9. НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции

10. «Челси» с очередной победой повторил собственный рекорд. У них остается еще один тур, чтобы превзойти достижение.

Видео дня: «Америка может отправить Россию в Париж». Лысенков и Пономаренко - о сборной

Цитата дня: Валерий Карпин: Считаю, что Лоськова нужно было проводить достойно во время матча ветеранов

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