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Джон Терри: Не исключаю, что я закончу с футболом после ухода из «Челси»

Источник:  BBCКомментарии

Защитник «Челси» Джон Терри по окончании нынешнего сезона покидает клуб. Капитан команды допускает, что он не будет продолжать карьеру.

«Не исключаю, что последний матч в воскресенье (против «Сандерленда») станет для меня последним в профессиональном футболе, и я завершу карьеру. Если у меня будет подходящее предложение, то я буду обсуждать его вместе с моей семьей, будь это предложение из-за рубежа или из Англии. Честно говоря, пока я не принимал никаких решений и рассматриваю все варианты», - цитирует Терри ВВС.

Напомним, что 36-летний Джон Терри выступал за «Челси» с 1998 года.

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