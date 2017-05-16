Джон Терри: Не исключаю, что я закончу с футболом после ухода из «Челси»
Защитник «Челси» Джон Терри по окончании
нынешнего сезона покидает клуб. Капитан команды допускает, что он не будет
продолжать карьеру.
«Не исключаю, что последний матч в
воскресенье (против «Сандерленда») станет для меня последним в профессиональном
футболе, и я завершу карьеру. Если у меня будет подходящее предложение, то я
буду обсуждать его вместе с моей семьей, будь это предложение из-за рубежа или
из Англии. Честно говоря, пока я не принимал никаких решений и рассматриваю все
варианты», - цитирует Терри ВВС.
Напомним, что 36-летний Джон Терри выступал
за «Челси» с 1998 года.
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