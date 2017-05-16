Юрий Желудков: В «Зенит» набрали случайных прохожих, а не футболистов

Бывший футболист «Зенита», чемпион СССР Юрий Желудков раскритиковал нынешних игроков команды.

«Состав «Зенита» такой, что так и хочется сказать: набрали случайных прохожих, а не футболистов. О ком именно речь? А сейчас они уже все стали прохожими. Причем во всех смыслах: не бегут, а прохаживаются по полю. Все пешочком…

Кокорин - сколько было надежд, а теперь - Оноре де Бальзак, то есть глава из биографии под названием «Утраченные иллюзии». Жулиано - лидер был, а сейчас кто? Дзюба - Халк уехал, больше в голову ему мячом никто не попадает.

Новосельцев - приехал в «Зенит» основным игроком «Ростова», а теперь сидит себе в запасе с персональным местом на скамейке, его фамилию уже все забыли. И, похоже, привык, ему там хорошо, и зарплата идет», - цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».

За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» занимает третье место, имея в активе 55 очков.