Алексей Стрепетов: До зимнего перерыва казалось, что «Зенит» не остановить, но весной команда была не такой яркой

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов оценил вступление команды в текущем сезоне.

«До зимнего перерыва казалось, что «Зенит» не остановить, но весной мы увидели другую команду - не такую яркую. Проблемы есть в стабилизации середины поля. Когда разрывается связка Жулиано - Дзюба и не очень готов Данни, это совершенно разные команды.

Кстати, португалец провел в Самаре не очень сильный матч. Была видна усталость, он много задерживал мяч и мало делал передач вперед. Можно лишь отметить удар в штангу, но игру провел не на самом высоком уровне», - цитирует Стрепетова «Спорт уик-энд».

За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» занимает третье место, имея в активе 55 очков.