Алексей Стрепетов: До зимнего перерыва казалось, что «Зенит» не остановить, но весной команда была не такой яркой
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей
Стрепетов оценил вступление команды в текущем сезоне.
«До зимнего перерыва казалось, что «Зенит» не остановить, но весной мы увидели другую команду - не такую яркую. Проблемы есть в стабилизации середины поля. Когда разрывается связка Жулиано - Дзюба и не очень готов Данни, это совершенно разные команды.
Кстати, португалец провел в Самаре не очень сильный матч. Была видна усталость,
он много задерживал мяч и мало делал передач вперед. Можно лишь отметить удар в
штангу, но игру провел не на самом высоком уровне», - цитирует Стрепетова «Спорт
уик-энд».
За два тура до окончания чемпионата России «Зенит»
занимает третье место, имея в активе 55 очков.
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