Фавр готов возглавить дортмундскую «Боруссию»
Руководство дортмундской «Боруссии» достигло договоренности о сотрудничестве с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром, сообщает Bild.
Действующий контракт швейцарского специалиста с французским клубом действует до лета 2019 года. Он предпринимает попытки расторгнуть соглашение.
Ранее сообщалось о конфликте главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля с руководством и рядом футболистов клуба.
«Ницца» уверенно занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ранее Фавр успешно работал в Германии с берлинской «Гертой» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически