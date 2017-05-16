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Фавр готов возглавить дортмундскую «Боруссию»

Источник:  BildКомментарии

Руководство дортмундской «Боруссии» достигло договоренности о сотрудничестве с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром, сообщает Bild.

Действующий контракт швейцарского специалиста с французским клубом действует до лета 2019 года. Он предпринимает попытки расторгнуть соглашение.

Ранее сообщалось о конфликте главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля с руководством и рядом футболистов клуба.

«Ницца» уверенно занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее Фавр успешно работал в Германии с берлинской «Гертой» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.



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