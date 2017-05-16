Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция- : -Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вагнер Лав: Я никогда не подвергался расизму в России

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями об игре в чемпионате России.

- Я никогда не подвергался расизму в России и надеюсь, что его не будет на чемпионате мира. Все мы надеемся, что он исчезнет и различные его проявления не будут возникать во всем мире.

К сожалению, другие футболисты в России сталкивались с расизмом, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл, и потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что она никогда не затрагивала меня, - рассказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА. Он покинул клуб в 2013 году. Ныне он играет за турецкий «Аланьяспор».




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Стрепетов: До зимнего перерыва казалось, что «Зенит» не остановить, но весной команда была не такой яркойБывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов оценил вступление команды в текущем сезоне.Пирошоу, драки, ОМОН. Чего ждет Тула от приезда фанатов «Спартака» (видео)Пирошоу, драки, ОМОН. Чего ждет Тула от приезда фанатов «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Юрий Желудков: В «Зенит» набрали случайных прохожих, а не футболистовБывший футболист «Зенита», чемпион СССР Юрий Желудков раскритиковал нынешних игроков команды.Александр Бубнов: В топовых чемпионатах Смолов не потянетФутбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы нападающего «Краснодара» Федора Смолова заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.Лукас Фернандо: Надеюсь, что смогу заслужить право играть в сборной БразилииБразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо рассчитывает вернуться в состав национальной команды, если продолжит играть на высоком уровне в чемпионате России.Александр Бубнов: Считаю Фернандо лучшим игроком сезона в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что наиболее ярко в нынешнем чемпионате России проявил себя полузащитник «Спартака» Фернандо.Лукас Фернандо: Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командойБразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.Валерий Карпин: Считаю, что Лоськова нужно было проводить достойно во время матча ветерановБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не совсем понимает решение «Локомотива» выпустить Дмитрия Лоськова на 12 минут.Михалик может перейти в московское «Динамо»Защитник «Локомотива» Тарас Михалик этим летом может перейти в московское «Динамо», сообщает «Динамомания».Вице-губернатор: 17-18 мая «Фишт» должен быть готов к Кубку конфедераций на сто процентовВице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что футбольный стадион «Фишт» в Сочи 17-18 мая должен быть полностью готов к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 28-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 28-го тура РФПЛ«Советский спорт» собрал фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 28-го тура РФПЛ.«Томь» все еще верит, что получит лицензию РФС на следующий сезонГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал отказ РФС в получении лицензии РФС на следующий сезон.Красно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея МикуликаКрасно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о причудливом карьерном и титульном зигзаге 33-летнего полузащитника. Даже двухтитульном!Александр Самедов: Этот «Спартак» может повторить рекорд по очкам 1999 годаПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о планах команды на остаток сезона.Александр Самедов: Как праздновали чемпионство? Весело и радостноПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как его команда праздновала долгожданное чемпионство.Александр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсьАлександр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсьДля полузащитника «Спартака» этот сезон уникален: он выиграл чемпионство в составе красно-белых.Александр Кожевников: Согласен с Федуном – новый стадион помог «Спартаку» победитьДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России.«Спартак», ЦСКА, «Зенит» и еще четыре клуба получили лицензии УЕФАСемь российских клубов получили лицензии УЕФА на выступление в еврокубках, сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.Евгений Летин: РФС отложил рассмотрение заявки «Тосно» на лицензированиеНачальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что рассмотрение заявки «Тосно» на следующий сезон отложено.Александр Бубнов: «Зенит» потерял важные очки, играя с «Тереком» на огородеФутбольный эксперт Александр Бубнов считает правильным перенос матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».
Футбол
Джон Терри: Не исключаю, что я закончу с футболом после ухода из «Челси»
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии
Футбол
«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед в сезоне
все новости
Вагнер Лав
Вагнер Лаввсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости