Вагнер Лав: Я никогда не подвергался расизму в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями об игре в чемпионате России.

- Я никогда не подвергался расизму в России и надеюсь, что его не будет на чемпионате мира. Все мы надеемся, что он исчезнет и различные его проявления не будут возникать во всем мире.

К сожалению, другие футболисты в России сталкивались с расизмом, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл, и потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что она никогда не затрагивала меня, - рассказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА. Он покинул клуб в 2013 году. Ныне он играет за турецкий «Аланьяспор».











