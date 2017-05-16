Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция- : -Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ватутин: У ЦСКА нет комплекса «Олимпиакоса»

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом» в «Финале четырех» Евролиги.

- У меня точно нет комплекса. Нет ненависти конкретно к «Олимпиакосу», нет ненависти к Вассилису Спанулису. Он отличный игрок, с мужским характером. Это человек, который всегда говорит правду в глаза, будь ты партнер по команде или президент другого клуба.

Очень уважительно к нему отношусь. Никаких комплексов нет. В прошлое не оглядываюсь. Есть одна игра, в ней нужен характер, мастерство и удача, чтобы победить, - заявил Ватутин.

В нынешнем десятилетии «Олимпиакос» трижды останавливал ЦСКА в «Финалах четырех» Евролиги.

Матч состоится 19 мая. В другом полуфинале сразятся турецкий «Фенербахче» и мадридский «Реал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент ЦСКА: Обновление состава? Многое зависит от того, останется ли ТеодосичПрезидент московского ЦСКА Андрей Ватутин дал интервью «Российской газете», рассказав о планах столичного клуба на грядущее лето.Семен Антонов: Итудис максималист, он не дает нам спускуСемен Антонов: Итудис максималист, он не дает нам спускуФорвард ЦСКА рассказал о том, как Димитрис Итудис готовит команду к решающим матчам.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Димитрис Итудис: Поздравляю «Астану» с хорошим сезономГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в третьем заключительном матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ поблагодарил соперника за борьбу.ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.Единая Лига ВТБ. «Астана» – ЦСКА. Видеотрансляция. ОнлайнСегодня ЦСКА сыграет с «Астаной» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Виталий Фридзон: Даже у боксеров на лице нет столько шрамов, сколько у меняВиталий Фридзон: Даже у боксеров на лице нет столько шрамов, сколько у меняЗащитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон в эксклюзивном интервью рассказал «Советскому спорту» о подготовке к «Финалу четырех» Евролиги.Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».Виталий Фридзон: У ЦСКА нет «комплекса Спанулиса»Защитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон поделился своими мыслями о сопернике «армейцев» по полуфиналу Евролиги – греческом «Олимпиакосе».Виталий Фридзон: Ради участия в «Финале четырех» ты работаешь весь сезонЗащитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон рассказал «Советскому спорту» о своих эмоциях от участия в «Финале четырех» Евролиги.«Достижение Мессины? Мы должны выигрывать титулы, а не смотреть на имена!»«Достижение Мессины? Мы должны выигрывать титулы, а не смотреть на имена!»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке команды к «Финалу четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая.Димитрис Итудис: Постараемся удивить «Олимпиакос» в полуфиналеГлавный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.Димитрис Итудис: Хотим доказать нашим фанатам и всей Европе, что ЦСКА голоден до победГлавный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.Лэнгфорд получит награду самого результативного игрока ЕвролигиАмериканский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд получит специальную награду самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.Милош Теодосич: Когда играешь в ЦСКА, чувство радости от выхода в «Финал четырех» теряетсяЗащитник ЦСКА Милош Теодосич отметил, что от армейцев ждут только победы в «Финале четырех» Евролиги, и это давит на баскетболистов команды.Димитрис Итудис: «Астана» хорошо сражалась против насГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 94:74.ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»ЦСКА дома обыграл «Астану» во втором матче ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.ЦСКА - «Астана». Видеотрансляция матча. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча ¼ финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной».ЦСКА – «Астана». Начало видеотрансляции в 14:30 (мск)«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию второго матча 1/4 финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной».Димитрис Итудис: Мы довольно плохо бросали, над этим нужно поработатьГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Астаны». Напомним, что его команда победила со счетом 77:54.
Футбол
Джон Терри: Не исключаю, что я закончу с футболом после ухода из «Челси»
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии
Футбол
«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед в сезоне
все новости
Олимпиакос
Олимпиакоскалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Андрей Ватутин
Андрей Ватутинвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости