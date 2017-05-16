Андрей Ватутин: У ЦСКА нет комплекса «Олимпиакоса»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом» в «Финале четырех» Евролиги.

- У меня точно нет комплекса. Нет ненависти конкретно к «Олимпиакосу», нет ненависти к Вассилису Спанулису. Он отличный игрок, с мужским характером. Это человек, который всегда говорит правду в глаза, будь ты партнер по команде или президент другого клуба.

Очень уважительно к нему отношусь. Никаких комплексов нет. В прошлое не оглядываюсь. Есть одна игра, в ней нужен характер, мастерство и удача, чтобы победить, - заявил Ватутин.

В нынешнем десятилетии «Олимпиакос» трижды останавливал ЦСКА в «Финалах четырех» Евролиги.

Матч состоится 19 мая. В другом полуфинале сразятся турецкий «Фенербахче» и мадридский «Реал».

