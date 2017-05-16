Майк Салливан: «Питтсбург» проявил терпение. Мы сыграли хорошо от начала и до конца

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинальной серии с «Оттавой» (1:0).

- Я считаю, что наши хоккеисты хорошо играли с начала и до конца. Мы проявили терпение. Но нам надо реализовывать моменты, которые мы создаем, - заявил Салливан.

Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».



