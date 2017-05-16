Майк Салливан: «Питтсбург» проявил терпение. Мы сыграли хорошо от начала и до конца
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинальной серии с «Оттавой» (1:0).
- Я считаю, что наши хоккеисты хорошо играли с начала и до конца. Мы проявили терпение. Но нам надо реализовывать моменты, которые мы создаем, - заявил Салливан.
Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).
Место и дата
16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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