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Мария Шарапова: Я хочу снова ощутить вкус больших побед

Источник:  ReutersКомментарии

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась ожиданиями от своего возвращения в WTA-тур.

- Конечно, у меня есть собственные ожидания. Когда ты выигрывала большие турниры, была первой ракеткой мира, ты знаешь это чувство. Оно всегда остается внутри тебя. Я хочу снова ощутить вкус больших побед. Это моя цель.

Но, как я и говорила, важна каждая неделя. Может быть, я не показываю свой лучший теннис, но возможность сыграть еще один матч и прибавить - это именно то, что мне нужно, - заявила Шарапова.

Напомним, Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония. После возвращения на корт она уже успела сыграть на турнирах в Штутгарте и Мадриде.


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