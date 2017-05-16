Ги Буше: Плохо проведенный третий период стоил «Оттаве» матча

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Питтсбурга» (0:1) во втором матче полуфинальной серии.

- У них есть несколько очень хороших игроков, которые прибавили и с ними было сложно справиться. Я вообще считаю, что мы плохо играли, когда уходили в отрыв, часто теряли шайбу, отбрасывались, и соперник овладевал инициативой в нашей зоне. Если взять два матча, то из шести периодов пять мы провели хорошо. Плохо проведенный третий период сегодняшней игры стоил нам матча, - заявил Буше.

Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».



