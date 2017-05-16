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Ги Буше: Плохо проведенный третий период стоил «Оттаве» матча

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Питтсбурга» (0:1) во втором матче полуфинальной серии.

- У них есть несколько очень хороших игроков, которые прибавили и с ними было сложно справиться. Я вообще считаю, что мы плохо играли, когда уходили в отрыв, часто теряли шайбу, отбрасывались, и соперник овладевал инициативой в нашей зоне. Если взять два матча, то из шести периодов пять мы провели хорошо. Плохо проведенный третий период сегодняшней игры стоил нам матча, - заявил Буше.

Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).

Место и дата

16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция


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