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«Барселона» опровергла наличие договоренности с Вальверде

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Официальные представители «Барселоны» опровергли информацию СМИ о том, что клуб имеет договоренность с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

- В вопросе о новом главном тренере до 29 мая ничего нового не произойдет. Клуб примет решение только после финального матча в Кубке Испании, – цитирует представителя «Барселоны» Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер команды Луис Энрике заявил о том, что он покинет клуб по окончании текущего сезона.

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