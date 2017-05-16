«Барселона» опровергла наличие договоренности с Вальверде

Официальные представители «Барселоны» опровергли информацию СМИ о том, что клуб имеет договоренность с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде.



- В вопросе о новом главном тренере до 29 мая ничего нового не произойдет. Клуб примет решение только после финального матча в Кубке Испании, – цитирует представителя «Барселоны» Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер команды Луис Энрике заявил о том, что он покинет клуб по окончании текущего сезона.