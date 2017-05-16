Фил Кессел: Вторая игра с «Оттавой» получилась очень эмоциональной и неровной. Но мы смогли забить

Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» (1:0) во втором матче полуфинальной серии.

- У нас было много моментов. Игра получилась очень эмоциональной и неровной. Но мы смогли забить. Если честно, сегодня я кричал на льду много раз, - заявил Кессел.

Фил Кессел забросил единственную шайбу в матче, которая оказалась победной для «Пингвинов».

Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».