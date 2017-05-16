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Евгений Корешков официально возглавил «Барыс»

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главным тренером «Барыса» назначен бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной Казахстана Евгений Корешков.

Главным тренером команды стал Евгений Корешков. Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.

В свою очередь молодежную команду «Снежные Барсы» возглавит Сергей Старыгин.

Основным направлением деятельности руководства и тренерских штабов всех команд объявлено формирование конкурентоспособного состава национальных сборных всех возрастов для выступления на международной арене.

Напомним, 11 мая по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор «Барыса» с его президентом Александром Корешковым (братом Евгения).

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