Евгений Корешков официально возглавил «Барыс»
Главным тренером «Барыса» назначен бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной Казахстана Евгений Корешков.
Главным тренером команды стал Евгений Корешков. Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.
В свою очередь молодежную команду «Снежные Барсы» возглавит Сергей Старыгин.
Основным направлением деятельности руководства и тренерских штабов всех команд объявлено формирование конкурентоспособного состава национальных сборных всех возрастов для выступления на международной арене.
Напомним, 11 мая по
соглашению сторон был расторгнут трудовой договор «Барыса» с его президентом Александром
Корешковым (братом Евгения).
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