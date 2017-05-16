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День в истории. Владимиру Эштрекову - 70!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 мая, празднует свой юбилей бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков. Советскому футболисту и тренеру исполняется 70 лет.

Эштреков является уроженцем Нальчика. Свою футбольную карьеру он начинал на родине в местном «Спартаке». В 1965 году он перешел в московский «Спартак», провел за клуб восемь матчей и снова уехал на родину. В 1968 году выступал за московское «Динамо», в 1974 году перешел в минский клуб с одноименным названием, затем два сезона провел в московском «Локомотиве». Завершил карьеру футболиста Эштреков в вологодском «Динамо». 

В качестве игрока он в составе московского «Динамо» стал обладателем Кубка СССР (1970) и серебряным призером чемпионата страны. Был финалистом Кубка обладателей кубков УЕФА в 1972 году.

В 1981 году начал тренерскую карьеру. Работал в таких клубах как «Дружба» (Майкоп), «Спартак-Нальчик», КС «Константина» (Алжир), «Локомотив» (Москва), МВД. В 2005 году вместе с «железнодорожниками» завоевал бронзовые медали чемпионата России.  

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