Ринат Билялетдинов: Ребров заслуживал вызова в сборную

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал заявку сборной России на ближайшие матчи.

- Мне кажется, что Ребров заслуживал вызова, по своей нынешней форме он мог ждать приглашения в национальную команду. И это не жест доброй воли — что мы, например, Артема за какие-то прошлые заслуги его отмечаем.

Его команда в этом сезоне действительно выиграла российское первенство, и в этом успехе присутствовал также и вклад вратаря.

Но в любом случае это все на выбор тренера, и он может просто сказать, что это его решение, и будет по-своему прав, - цитирует Билялетдинова «Газета.ру».

Ранее тренерский штаб сборной России назвал игроков, которые вошли в расширенный состав команды на Кубок конфедераций-2017.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»);

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.



