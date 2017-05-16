Николас Ломбертс: Не хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Это плохо
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от победы «Спартака», а также рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».
– Вы не хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом.
– Да, не хотел. Это плохо, это жизнь.
– Игра с «Краснодаром» пройдет на «Петровском». Насколько это в плюс?
– Это лучше для нас. На арене «Санкт-Петербург» газон плохой, но я хотел сыграть хоть одну минуту на новом стадионе.
– Насколько в команде уверены, что «Зенит» займет второе
место и выйдет в Лигу чемпионов?
– ЦСКА должен потерять очки. Мы должны победить в оставшихся двух матчах. Мы должны быть на втором месте. У нас лучше команда, чем у ЦСКА, - приводит слова Ломбертса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
матч пройдет 17 мая в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30.
Матч перенесен туда с арены на Крестовском острове из-за плохого качества
газона на новом стадионе.
«Зенит» с 55 очками занимает третье место в РФПЛ, отставая на балл от ЦСКА, который идет вторым. Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак», в активе которого 66 очков. «Краснодар» с 46 баллами – на четвертом месте.
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция