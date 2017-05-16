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Александр Кержаков: Качество газона на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионе

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о переносе матча 29-го тура РФПЛ со стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский».

- Рады, что последний домашний матч сезона пройдет на «Петровском»?
- Главное, чтобы результат порадовал. Качество газона на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионе. И, учитывая важность предстоящего матча, и то, что мы ведем с армейцами из Москвы борьбу за второе место, должно сказаться. Главное, чтобы болельщики пришли, поддержали.

- Говорили, что хотите сыграть на новом стадионе. Не омрачила игру ситуация с полем?
- Омрачил результат, что проиграли и потеряли такие важные очки. 

- А само ощущение от стадиона?
- Мы все понимаем, что если будет полный стадион, будет другая атмосфера. Но и те, кто пришел на матч, здорово поддерживали. Понятно, что к ощущению огромного сооружения команде нужно привыкнуть. Надеюсь, что трибуны будут заполняться. 

- В прошлый раз уступили «Краснодару» в концовке. Что нужно сделать в этот раз?
- Не уступить в концовке (смеется). На первый план должна выйти мотивация, которая есть, характер. Нужно бороться, цепляться за шанс попасть в Лиге чемпионов, - приводит слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Чемпионство «Спартака» - плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»

Напомним, матч пройдет 17 мая в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. Матч перенесен туда с арены на Крестовском острове из-за плохого качества газона на новом стадионе.

«Зенит» с 55 очками занимает третье место в РФПЛ, отставая на балл от ЦСКА, который идет вторым. Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак», в активе которого 66 очков. «Краснодар» с 46 баллами – на четвертом месте. 

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