Александр Кержаков: Шнуров сказал, что я стану тренером? Если каждому его слову доверять...

Форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе, а также рассказал о желании посетить матчи Кубка конфедераций.

- Заканчивается сезон, и, разумеется, хочется спросить о ваших планах.

- Рано об этом говорить. Сезон еще не закончился, когда закончится - тогда можно будет говорить об этом.



- И все же, можно верить словам Шнурова, что вы станете тренером?

- У Сергея много слов говорить, если вы каждому будете доверять... (улыбается).



- Скоро в России пройдет Кубок конфедераций. Собираетесь посетить матчи?

- Если будет возможность, конечно. Особенно те, что будут в Питере, - приводит слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракт Кержакова с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 17 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 по 2 июля. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся матчи группового этапа Россия - Новая Зеландия, Португалия - Новая Зеландия, Камерун - Австралия, а также финал турнира.