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«Динамо» планирует начать сезон-2018/19 на новом стадионе

Источник:  ТАССКомментарии

Московское «Динамо» начнет проводить домашние матчи чемпионата России на новом стадионе с начала сезона-2018/19.

- Есть предложения о проведении матча-открытия от нескольких команд. Но надо понимать, что в части проведения такого матча есть несколько нюансов. Не каждый клуб придет на стадион, который еще не введен в эксплуатацию. «ВТБ Арена Парк» хочет провести тестовое мероприятие 22 октября нынешнего года.

Возможно, будут играть наши ветераны с ограниченным количеством зрителей на трибунах. Но это вопрос к управляющей компании, итоговое решение за ними. Мы же исходим из того, что начнем выступать на новой арене только с сезона-2018/19, - рассказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Новый стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» - дворцом спорта, где будут играться баскетбольные и хоккейные матчи.





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