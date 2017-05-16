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Хосеп Гвардиола: В «Барселоне» или «Баварии» меня бы уже уволили

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своей работе в дебютном сезоне в премьер-лиге.

«Я пришел сюда, чтобы постараться выиграть в первый же год, но это оказалось невозможным, – приводит Goal.com слова Гвардиолы. – Я буду пытаться это сделать вместе с клубом, игроками, персоналом, руководством и спортивным директором. Если принимать во внимание только результат, нас уволят, придет другой тренер, и вы будете сидеть здесь с новым тренером и задавать те же вопросы.

Я не остаюсь здесь, потому что я Пеп или из-за того, что я делал до этого. Я понимаю, в чем проблема. Я не собираюсь все лето думать о том, что будет, если я и в следующем сезоне не выиграю никакой трофей.

На меня оказывалось давление, когда я только пришел в «Барселону», и мне нечего было защищать. В таких клубах, как «Барселона» или «Бавария» тебя увольняют, если ты ничего не выигрываешь за шесть месяцев. Там нужно побеждать по определению.

Если этого не происходит, второго шанса не будет. Здесь же мне предоставили второй шанс, и мы постараемся его использовать».

Напомним, нынешний сезон стал для Гвардиолы первым в его тренерской карьере, когда он не выиграл ни одного титула.

За два тура до окончания чемпионата «Манчестер Сити» занимает четвертое место, отставая на одно очко от «Ливерпуля».

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