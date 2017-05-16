Александр Кержаков запустил продажу коллекции «Наш русский бомбардир» в магазинах «Зенита»

Футболки и толстовки с изображением Кержакова и надписью «Наш русский бомбардир» начали продаваться в официальных магазинах «Зенита».

Александр Кержаков открыл продажу одежды в магазине на Невском проспекте и раздал автографы болельщикам. Вырученные с продажи коллекции средства пойдут в благотворительный фонд Кержакова «Звезды детям».

До этого Кержаков продавал коллекцию на своем официальном сайте, деньги от продажи также идут на благотворительность.

- Я благодарен «Зениту», магазину, что согласились реализовывать проект. Футболки и толстовки продаются давно, когда фанаты поддержали меня. Потом все стали спрашивать, где купить такие. Ребята дали добро, и мы стали продавать футболки в качестве благотворительной акции. В магазине продавать проще: болельщики, в том числе из других городов, спрашивали, где купить. В магазине «Зенита» будет намного проще, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, 7 марта 2015 года во время игры портив «Урала» фанаты «Зенита» поддержали Кержакова баннером с изображением футболиста и словами «Наш русский бомбардир». 5 апреля того же года на матч с ЦСКА фанаты пришли в белых футболках с таким же изображением. Фонд «Звезды детям» Александр Кержаков открыл весной 2015-го.