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Казлаускас и Банти могут возглавить УНИКС

Источник:  «Известия»Комментарии

УНИКС рассматривает на пост главного тренера команды литовца Йонаса Казлаускаса и итальянца Луку Банти, сообщают «Известия».

Напомним, вице-чемпионы Единой лиги ВТБ прошлого сезона завершили выступление в нынешнем розыгрыше на стадии ¼ финала плей-офф, проиграв «Локомотиву-Кубани».

После этого президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что главный тренер Евгений Пашутин не выполнил условия для автоматического продления контракта. Его будущее в клубе остается под вопросом.

«УНИКС начал переговоры с Казлаускасом еще в январе 2017 года. Однако титулованный литовец отказался от предложения возглавить команду в середине сезона, дав понять, что готов принять УНИКС летом. Поэтому руководство клуба стало рассматривать других кандидатов на место главного тренера. Клуб, в частности, контактировал с Лукой Банки.

Однако окончательное решение предстоит принять президенту клуба. Президент клуба Богачев хочет дождаться окончания ведущих европейских чемпионатов и внимательно изучить достоинства всех кандидатов», – приводят «Известия» слова источника в клубе. 

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