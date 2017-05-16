Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком команды в сезоне-2016/17
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком команды в сезоне по опросу болельщиков.
По данным официального сайта клуба, 30-летний голкипер в голосовании среди болельщиков «лис» набрал более 75% голосов.
В текущем сезоне Шмейхель в чемпионате Англии сыграл 28 матчей, в
которых пропустил 40 мячей.
После 36 туров «Лестер» занимает в турнирной таблице премьер-лиги 11-е место.
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