Игорь Смольников: Всех обрадовало, что против «Краснодара» будем играть на хорошем поле «Петровского»
Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России, а также рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РФЛП против «Краснодара».
- Всех обрадовало, что будем играть на хорошем поле «Петровского». Матч домашний, у нас есть шанс, но все зависит не от нас. Будет важная игра, «Краснодар» – хорошая команда.
- Как вы восприняли состав
сборной России? Может, не нашли какую-то фамилию, которую искали.
- Это уже не мое дело, но для любого спортсмена честь - попасть в сборную России на такой турнир.
- Насколько давит тот
факт, что ЦСКА второй?
- Сами потеряли очки, наши проблемы. Остается выиграть свои матчи, надеяться на осечку армейцев.
- В Самаре «Зенит» играл лучше, чем в последних матчах.
- Понимали, что некуда отступать. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, было легче. Второй тайм начали не так, как первый, были проблемы из-за этого, - приводит слова Смольникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч пройдет 17 мая в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. Матч перенесен туда с арены на Крестовском острове из-за плохого качества газона на новом стадионе.
«Зенит» с 55 очками занимает третье место в РФПЛ, отставая на балл от ЦСКА, который идет вторым. Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак», в активе которого 66 очков. «Краснодар» с 46 баллами – на четвертом месте.
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция