Лиссабонский «Спортинг» подписал сына Бебето
Полузащитник «Эшторила» Маттеус Оливейра, являющийся сыном известного бразильского футболиста Бебето, стал игроком лиссабонского «Спортинга».
Контракт с 22-летним полузащитником подписан до 2022 года, а прописанная сумма отступных составила 60 миллионов евро.
На Оливейру также претендовали многие другие клубы, включая «Бенфику», но футболист выбрал «Спортинг».
В Португалии молодой хавбек играет уже три года. В прошлом сезоне в 26 матчах он забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.
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