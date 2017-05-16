Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция- : -Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лиссабонский «Спортинг» подписал сына Бебето

Источник:  ФК «Спортинг»Комментарии

Полузащитник «Эшторила» Маттеус Оливейра, являющийся сыном известного бразильского футболиста Бебето, стал игроком лиссабонского «Спортинга».

Контракт с 22-летним полузащитником подписан до 2022 года, а прописанная сумма отступных составила 60 миллионов евро.

На Оливейру также претендовали многие другие клубы, включая «Бенфику», но футболист выбрал «Спортинг».

В Португалии молодой хавбек играет уже три года. В прошлом сезоне в 26 матчах он забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спортинг» подписал защитника «Бетиса»Защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини продолжит карьеру в «Спортинге». Срок контракта 24-летнего итальянца со «львами» рассчитан до 2022 года.Пятикратные. «Бенфика» отметила титул круче «Спартака»Пятикратные. «Бенфика» отметила титул круче «Спартака»«Советский спорт» - о том, как «Бенфика» отметила 36-е чемпионство, и почему у португальских красно-белых вышло лучше, чем у «Спартака».«Бенфика» в 36-й раз выиграла чемпионат ПортугалииФутболисты лиссабонской «Бенфики» разгромили «Виторию» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Португалии и досрочно стали победителями турнира.«Порту» упустил победу в матче с «Маритиму»В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде сыграл вничью с командой «Маритиму» (1:1).Жозе Коусейру: Вместо Павлюченко предлагал «Локо» Джексона МартинесаЖозе Коусейру: Вместо Павлюченко предлагал «Локо» Джексона МартинесаЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал о работе в «Витории», необычных гостях раздевалки «Локо», и ответил на критику.«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.Яшин для «Бенфики». Как развивается карьера Ивана ЗлобинаЯшин для «Бенфики». Как развивается карьера Ивана Злобина«Советский спорт» рассказывает о том, как российский вратарь Иван Злобин играет в «Бенфике» Б, и каковы его шансы попасть в первую команду.Португальский футболист дисквалифицирован на 4,5 года за нападение на арбитраКак сообщает DN, форвард «Канелас» Марко Гонсалвеш дисквалифицирован на четыре года и пять месяцев за удар главного арбитра во время матча с «Риу Тинту».Жорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адЖорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адБывший защитник «Динамо» рассказал «Советскому спорту», как уезжал в Россию и где получал самую высокую зарплату.Иван Злобин: Команда Коштиньи? «Бенфика» Б вела игруВратарь «Бенфики» Б Иван Злобин рассказал о победе над «Академикой», которую возглавляет Коштинья.Жозе Коусейру: Не можем тратить 200 тысяч евро на игрокаГлавный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, сколько клуб может тратить на приобретение игроков.Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеруЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что думает о скором возвращении Дмитрия Лоськова на поле.Жозе Коусейру: Лысцов мог бы помочь «Витории», но у нас четыре центральных защитникаГлавный тренер «Витории Сетубал» Жозе Коусейру рассказал, возможна ли аренда защитника Виталия Лысцова из «Бенфики».Агент: Махмудов хочет остаться в ПортугалииФутбольный агент Александр Маньяков в интервью «Советскому спорту» прокомментировал ситуацию с игроком португальской «Боавишты» Эмином Махмудовым:«Брага» объявила имя нового главного тренераКак сообщает пресс-служба «Браги», новым главным тренером команды стал 38-летний Абел Феррейра.«Порту» не сумел обыграть «Фейренсе» и остался вторым в чемпионате ПортугалииМатч 30-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Фейренсе» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в чемпионате ПортугалииМатч 30-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Арсенал» готов выложить 50 млн фунтов за Брахими и Майера«Арсенал» рассчитывает летом приобрести нападающего «Порту» Ясина Брахими и полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает The Sun.«Порту» не сумел обыграть «Брагу» и остался вторым в чемпионате Португалии.Матч 29-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Порту» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Футбол
Хосеп Гвардиола: В «Барселоне» или «Баварии» меня бы уже уволили
Футбол
«Динамо» планирует начать сезон-2018/19 на новом стадионе
Футбол
Ринат Билялетдинов: Ребров заслуживал вызова в сборную
Хоккей
Борис Михайлов: Теперь у Знарка молодая и голодная до побед команда
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Чемпионат Португалии по футболу
Чемпионат Португалии по футболу