Александр Волчков: Потеря Мозякина не совсем сильная

Чемпион мира Александр Волчков высказался о том, как на сборной России может отразиться травма форварда Сергея Мозякина.

– Не считаю, что это прям совсем сильная потеря, – приводит «Газета.Ru» слова Волчкова, – но игрок такого уровня пригодился бы точно – особенно в большинстве, ведь в этом компоненте он один из сильнейших хоккеистов КХЛ и может сделать результат.

– При этом Мозякин был капитаном россиян на турнире. Не важнее ли именно то, что Россия потеряла своего лидера, а не просто качественного игрока?

– Мне кажется, что выбрали его капитаном не просто так – ребята ему, думаю, верили. Однако так уж сложилось, что Сергей получил повреждение. Но также считаю, что на его место найдется новый человек, на которого можно будет опереться, ведь попросту не может быть, чтобы такого хоккеиста в составе сборной больше не было.

Напомним, накануне сборная России разгромила Латвию (5:0) и за тур до окончания группового этапа занимает первое место.

Во вторник Россия сыграет с США. Начало матча – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча