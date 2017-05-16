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Ринат Билялетдинов: Фернандес - хорошее усиление для сборной России

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов полагает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес способен усилить сборную России. 

- Фернандес — это, конечно, хорошее усиление, так как позиция атакующего защитника всегда актуальна.

Сравните, например, ЦСКА с ним в составе и без него — резко снижается качество атакующих действий. При этом не обсуждаю его оборонительные функции, самые главные для игрока этой позиции, но нельзя забывать, что современный футбол требует универсализации. Именно под это больше всего и подходит Марио, - цитирует Билялетдинова «Газета.ру».

Ранее тренерский штаб в сборной России внес в расширенный список сборной  легионеров: Романа Нойштедтера, Маринато Гилерме, а также Марио Фернандеса.

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