Николас Ломбертс: Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне было даже страшно

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился воспоминаниями о первом времени в петербургском клубе, а также рассказал о самом запоминающимся моменте карьеры в составе сине-бело-голубых.

– Я помню, как здесь, на базе, было только одно поле. Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне было даже страшно. Но после 10 лет Петербург стал моим домом, Петербург и останется моим домом. Буду скучать по «Зениту», по болельщикам. Однако я хочу играть еще три года, потому что хочу поехать на чемпионат мира в Россию. Поэтому уезжаю в «Остенде».



– Какое самое яркое воспоминание за эти 10 лет вы оставите в своем сердце?

– Когда мы стали чемпионами в Раменском. Никогда не забуду первое чемпионство – оно самое важное, и Кубок УЕФА тоже.



– Что нужно, чтобы «Зенит» стал чемпионом в следующем сезоне?

– Играть лучше. Мы потеряли очень легкие очки против маленьких команд – с «Амкаром», например. Может, новые игроки нужны, новый центральный защитник (смеется). Думаю, будет лучше в следующем году, - приводит слова Ломбертса «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.