Гиггз считает, что «МЮ» должен побороться за Алексиса Санчеса

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался на тему летних трансферов. По словам валлийца, английский клуб должен приобрести пять игроков.

«Думаю, Моуринью нужно найти замену Майклу Кэррику. К тому же, Ибрагимович вернется в строй только через год. Исходя из этого, «Манчестер» должен приобрести нападающего. Руни? Не знаю, как сложится его карьера. На мой взгляд, для достижения целей «Юнайтед» должен пригласить еще пять игроков.

Что касается игры Златана, то Моуринью пригласил его не зря. Ибрагимович – настоящий победитель. Где бы он не был, ему удавалось побеждать и завоевывать трофеи. То же самое, кстати, касается и Алексиса Санчеса. Этот игрок может серьезно повлиять на партнеров по команде», – цитирует валлийца Mirror.

Ранее сообщалось, что наставник «красных дьяволов» хочет продлить контракт с Кэрриком, а также Ибрагимовичем.

При этом Моуринью рассматривает вариант с приглашением форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

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