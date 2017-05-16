Леонид Федун: При большой доле везения «Спартак» может дойти в Лиге чемпионов до полуфинала
Владелец «Спартака»
Леонид Федун высказался о новой мечте и ожиданиях от выступления команды в Лиге
чемпионов.
«Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – сказал Федун в интервью «RT на русском».
Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» под руководством итальянца Массимо Карреры спустя 16 лет стал чемпионом России и получил право сыграть в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа.
«Спартак» не играл в Лиге чемпионов с 2012 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически