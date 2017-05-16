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«Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за полузащитника «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хавбек «Барселоны» Денис Суарес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, за игрока сине-гранатовых ведут борьбу «Тоттенхэм», «Арсенал», а также «Наполи» и «Рома».

Отмечается, что 23-летний футболист готов рассмотреть предложения от других команд, поскольку недоволен отсутствием игровой практики.

При этом источник уверяет, что клубы из серии А готовы гарантировать испанцу место в основе.

В нынешнем сезоне Денис Суарес провел во всех турнирах 36 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 млн евро, а его контракт с «Барселоной» истекает летом 2020 года.

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