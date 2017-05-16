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«Спортинг» подписал защитника «Бетиса»

Источник:  ФК «Спортинг»Комментарии

Защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини продолжит карьеру в «Спортинге». Срок контракта 24-летнего итальянца со «львами» рассчитан до 2022 года.

В соглашении также прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро.

Пиччини проводит в «Бетисе» третий сезон. И в нынешнем розыгрыше примеры на его счету два гола и три результативные передачи в 23 матчах.

Пиччини является воспитанником «Фиорентины», но провел за «фиалок» только один матч в серии A в сезоне 2010/2011. После этого игрок обороны выступал на правах аренды за «Каррарезе», «Специю» и «Ливорно».

Добавим, что ранее «Спортинг» объявил о подписании контракта с бразильцем Маттеусом Оливейрой, который является сыном чемпиона мира 1994 года Бебето.

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