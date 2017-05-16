Сидни Кросби: Защитники «Питтсбурга» сыграли просто невероятно
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
- Наши защитники действовали просто невероятно. Мы играли в меньшинстве в течение длительного периода времени. Это нелегко. Но они позволяли нам владеть шайбой и создавать моменты в нападении. У нас высокие ожидания и надежды.
Неважно, какую роль ты играешь в команде, каждый должен показать хороший результат, - заявил Кросби.
Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).
Место и дата
16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция