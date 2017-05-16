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Сидни Кросби: Защитники «Питтсбурга» сыграли просто невероятно

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

- Наши защитники действовали просто невероятно. Мы играли в меньшинстве в течение длительного периода времени. Это нелегко. Но они позволяли нам владеть шайбой и создавать моменты в нападении. У нас высокие ожидания и надежды.

Неважно, какую роль ты играешь в команде, каждый должен показать хороший результат, - заявил Кросби.

Напомним, единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил Фил Кессел. «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1. Третий матч состоится 18 мая на арене «Оттавы».

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Кессел (Малкин, Мяяття), 53:05 (1:0).

Место и дата

16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция


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