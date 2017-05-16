«Атлетико» готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евро

Как сообщает СОРЕ, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.

По информации источника, «матрасники» готовы заплатить за трансфер игрока сборной Италии 60 млн евро. Ранее президент «Торино» сообщил, что сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 100 млн евро, однако, в «Атлетико» считают это цену слишком завышенной.

Согласно английским СМИ, на Белотти также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».