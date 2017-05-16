Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция3 : 1Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евро

Источник:  Cope.esКомментарии

Как сообщает СОРЕ, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.

По информации источника, «матрасники» готовы заплатить за трансфер игрока сборной Италии 60 млн евро. Ранее президент «Торино» сообщил, что сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 100 млн евро, однако, в «Атлетико» считают это цену слишком завышенной.

Согласно английским СМИ, на Белотти также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» предпримет еще одну попытку приобрести Наингголана«Ювентус» по-прежнему рассчитывает, что летом подпишет контракт с полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном.Дорога в Манчестер. Хамес Родригес переезжает в английскую премьер-лигуДорога в Манчестер. Хамес Родригес переезжает в английскую премьер-лигу«Совесткий спорт» рассказывает, почему хавбек мадридского «Реала» перейдет в «Манчестер Юнайтед».21 мая будет объявлено о трансфере Хамеса в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».«Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за полузащитника «Барселоны»Хавбек «Барселоны» Денис Суарес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Гиггз считает, что «МЮ» должен побороться за Алексиса СанчесаБывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался на тему летних трансферов. По словам валлийца, английский клуб должен приобрести пять игроков.Михалик может перейти в московское «Динамо»Защитник «Локомотива» Тарас Михалик этим летом может перейти в московское «Динамо», сообщает «Динамомания».«Атлетико» просматривает СусоПолузащитник «Милана» Сусо привлек внимание «Атлетико», сообщает Football Italia.«Эвертон» договорился с бывшим форвардом «Барселоны»Форвард «Малаги» Сандро Рамирес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном», сообщает The Times.Модрич может вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона.Филиппе Коутиньо: До сих пор не получал предложения от «Барселоны»Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» представят Испанию в Лиге чемпионовСтало известно, кто будет выступать от Испании в Лиге чемпионов следующего сезона.«Наполи» в гостях разгромил «Торино», забив пять безответных мячейФутболисты «Торино» уступили на своем поле «Наполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 0:5.Спортивный директор «Интера»: Рано говорить о переходе ПепеСпортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что команду пополнит защитник мадридского «Реала» Пепе. Он подчеркнул, что говорить о трансфере как о свершившемся факте преждевременно.Директор «Интера» Пьеро Аусилио: Я не знаю, как мы можем уговорить КонтеДиректор «Интера» Пьеро Аусилио высказался о шансах клуба пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте.Президент «Торино» Урбано Кайро: Не ожидали, что Харт будет ошибаться так многоПрезидент «Торино» Урбано Кайро рассчитывал, что голкипер Джо Харт, арендованный у «Манчестер Сити», будет совершать меньше ошибок.Ди Франческо согласился возглавить «Рому»Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо дал согласие возглавить «Рому». 47-летний тренер придет на смену Лучано Спаллетти, который покинет клуб по окончании сезона.Юрий Семин: Впервые слышу об интересе к НазаровуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию об интересе клуба к форварду Дмитрию Назарову.Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в годЗащитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»Защитник мадридского «Реала» Пепе летом перейдет в «Интер», несмотря на крупное предложение от китайского «Хэбэй Форчун». Об этом сообщает испанская Marca.
Футбол
Лиссабонский «Спортинг» подписал сына Бебето
Футбол
Николас Ломбертс: Не хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Это плохо
Футбол
Игорь Смольников: Всех обрадовало, что против «Краснодара» будем играть на хорошем поле «Петровского»
Футбол
Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком команды в сезоне-2016/17
все новости
Торино
Торинокалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Андреа Белотти
Андреа Белоттивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы