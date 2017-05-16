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Геннадий Величкин: Не исключаю, что попробуем провести переговоры о возвращении Малкина

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент «Металлурга» (Магнитогорск) Геннадий Величкин заявил, что в межсезонье клуб может рассмотреть вариант возвращения форварда Евгения Малкина.

«Давайте пока не будем забегать вперед. Дождемся, как сыграет «Питтсбург» и Женя в плей-офф. Они вышли в финал конференции. Кстати, Малкин остался единственным российским игроком, кто продолжает борьбу за главный трофей НХЛ. Мы, естественно, все в Магнитогорске болеем за нашего воспитанника и желаем ему взять третий Кубок Стэнли! Дай бог Жене удачи! А потом мы вернемся к этому разговору.

Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести. А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Малкин – настоящий кумир современного хоккея. Его очень любят в Магнитке, его стиль игры нравится многим болельщикам всей страны. Было бы интересно хотя бы на год – на олимпийский сезон – вернуть Женю в Россию. Так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос», – сказал Величкин в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, Малкин является воспитанником «Металлурга» и уехал в «Питтсбург» в 2006 году.

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