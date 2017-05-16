Крис Смоллинг: У нас прекрасные отношения с Моуринью, он ждал моего возвращения в строй

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«У нас прекрасные отношения с тренером. Когда я восстанавливался от травмы, мы разговаривали каждый день. Моуринью ждал моего возвращения. Жозе хочет, чтобы мы заряжались позитивной энергией и бились на поле.

Конечно, ни один игрок не захочет сидеть на скамейке запасных. Это не очень то весело. Мы с Филом Джонсом старались, как можно раньше вернуться в строй», – приводит слова англичанина Goal.

Напомним, Смоллинг получил травму 24 марта в товарищеском матче Германия – Англия. Защитник вернулся в строй, выйдя в основе на игру 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

Читайте также:

Жозе Моуринью: Стартовый состав на финал Лиги Европы уже определил