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Крис Смоллинг: У нас прекрасные отношения с Моуринью, он ждал моего возвращения в строй

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«У нас прекрасные отношения с тренером. Когда я восстанавливался от травмы, мы разговаривали каждый день. Моуринью ждал моего возвращения. Жозе хочет, чтобы мы заряжались позитивной энергией и бились на поле. 

Конечно, ни один игрок не захочет сидеть на скамейке запасных. Это не очень то весело. Мы с Филом Джонсом старались, как можно раньше вернуться в строй», – приводит слова англичанина Goal.

Напомним, Смоллинг получил травму 24 марта в товарищеском матче Германия – Англия. Защитник вернулся в строй, выйдя в основе на игру 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

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