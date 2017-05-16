Вице-президент ФИАС: В самбо проблем с допингом практически нет

Вице-президент ФИАС рассказал о перспективах включения самбо в олимпийскую программу.

- ФИАС подала заявку в МОК, и она была принята. За последние годы мы учли все замечания международных чиновников: мы даже отдельно внесли изменения в регламент, уменьшив для удобства время схваток. Совсем недавно нас попросили включить представительницу слабого пола в состав исполнительного комитета. Мы пошли и на этот шаг. Так что все требования МОК для попадания в олимпийскую семью мы учли с лихвой. И все шло к этому, пока в России не случилась неприятная ситуация, связанная с допингом. Доклад Макларена сильно ударил по нашей заявке.

Конечно, мы сотрудничаем с WADA, хотя в самбо проблем с допингом практически нет. Рассуждая же о череде скандалов, главным фигурантом в которых оказались российские спортсмены, не могу не отметить, что WADA слишком субъективна, мягко говоря, за что абсолютно объективно критикуется чиновниками многих федераций. Сотрудники WADA в последнее время учитывают сугубо односторонние интересы, что приводит к нарастанию недовольства в мировом спортивном сообществе. Если и дальше так дела пойдут, мир увидит истинное лицо WADA, но будет уже поздно, - цитирует функционера «Лента.ру».

