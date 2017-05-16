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Леонид Федун: По-прежнему считаю Дзюбу лучшим российским нападающим

Источник:  RT на русскомКомментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Дзюба выбрал вариант перехода в стан прямого конкурента и принципиального соперника «Спартака». Было бы странно, если после такого Артема поддержало руководство и болельщики. Но это просто шоу.

Слово вражда здесь не слишком подходит. Футбол всегда сопровождают очень сильные эмоции, и без них смотреть игру было бы неинтересно. Плюс, в прессе создается определенный шум.

Что касается (возвращения) Дзюбы, я уже говорил – в этом мире никогда нельзя ни от чего зарекаться. По-прежнему считаю Артема лучшим российским нападающим», – сказал Федун в интервью «RT на русском».

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году, после чего забивал «Спартаку» во всех четырех проведенных с ним матчах.

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