Леонид Федун: Конечно, прозвище «Нольтрофеич» было неприятно

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как воспринимал прозвище «Нольтрофеич».

«Конечно, было неприятно, ведь любой человек, любой мужчина стремится к тому, чтобы быть успешным. Я добился успеха в бизнесе, и мне хотелось трофеев в спорте.

Тем более «Спартак» для меня – не просто бизнес-проект. Это команда моей мечты. Игру красно-белых я впервые посетил в 1961 году. На стадион пошел вместе с папой. Как сейчас помню, «Спартак» тогда тренировал Никита Симонян», – сказал Федун в интервью «RT на русском».

Напомним, в 2003 году Федун стал владельцем контрольного пакета акций «Спартака». Чемпионство России в нынешнем сезоне стало для клуба первым титулом при Федуне.