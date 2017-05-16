Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа только взял поносить пояса, принадлежащие Фьюри
Британский промоутер Фрэнк Уоррен полагает, что Энтони Джошуа пока не может считаться общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе.
- Тайсону нужно боксировать. Этот парень не проиграл чемпионские пояса на ринге, он оставил их вакантными, и это очень помогло Джошуа взять один из титулов в поединке с легким соперником.
Пока Джошуа не побьет
Тайсона — если он его побьет, нет у него никакого титула.
Можно сказать, он пока лишь присматривает за поясами мужика, который их
временно оставил, - заявил Джошуа.
После боя Энтони Джошуа - Владимир Кличко британский тяжеловес владеет чемпионскими поясами по версиям IBF и WBA.
Тайсон Фьюри, ранее владевший тремя титулами, не выходил на ринг с осени 2015 года.
По словам менеджера Эдди Хирна, поединок Кличко - Джошуа может состояться весной 2018 года.